;

La Tierra podría sumar dos nuevos océanos: grietas en África siguen abriéndose y cambiarán el mapa del planeta

Aunque la separación total tomará millones de años, los científicos coinciden en que el proceso ya está en marcha.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Roberto Machado Noa

La Tierra nunca está quieta. Aunque no lo notemos, bajo nuestros pies las placas tectónicas se mueven, se fracturan y modelan lentamente el mundo tal como lo conocemos.

Ahora, nuevos estudios confirman que dos enormes grietas —una en África Oriental y otra en el golfo de Suez— continúan expandiéndose, un proceso que, a muy largo plazo, podría dar origen a dos nuevos océanos.

Una grieta que podría partir el continente

En el corazón de África se extiende el imponente Rift de África Oriental, una fractura de más de 3.500 kilómetros visible incluso desde el espacio.

Según la Sociedad Geológica de Londres, esta red de fallas está separando dos grandes bloques tectónicos: la placa Somalí, que se mueve hacia el este, y la placa Nubia, que compone la mayor parte del continente.

Revisa también

ADN

La geóloga Cynthia Ebinger, de la Universidad de Tulane, explica que el proceso avanza a un ritmo extremadamente lento pero constante: “La separación ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies”, dijo.

Dos nuevos mares y un planeta cambiante

Aunque la separación total de África tomará millones de años, los científicos coinciden en que el proceso ya está en marcha. Dependiendo del escenario, países como Somalia, Eritrea, Djibouti, Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique podrían quedar aislados en una masa continental distinta.

El geocientífico Ken Macdonald, de la Universidad de California, admite que el futuro es incierto: “No sabemos si la división abrirá algo similar al mar Rojo, una versión pequeña del Atlántico… o si podría acelerarse o detenerse”, indicó.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad