La Tierra podría sumar dos nuevos océanos: grietas en África siguen abriéndose y cambiarán el mapa del planeta

La Tierra nunca está quieta. Aunque no lo notemos, bajo nuestros pies las placas tectónicas se mueven, se fracturan y modelan lentamente el mundo tal como lo conocemos.

Ahora, nuevos estudios confirman que dos enormes grietas —una en África Oriental y otra en el golfo de Suez— continúan expandiéndose, un proceso que, a muy largo plazo, podría dar origen a dos nuevos océanos.

Una grieta que podría partir el continente

En el corazón de África se extiende el imponente Rift de África Oriental, una fractura de más de 3.500 kilómetros visible incluso desde el espacio.

Según la Sociedad Geológica de Londres, esta red de fallas está separando dos grandes bloques tectónicos: la placa Somalí, que se mueve hacia el este, y la placa Nubia, que compone la mayor parte del continente.

La geóloga Cynthia Ebinger, de la Universidad de Tulane, explica que el proceso avanza a un ritmo extremadamente lento pero constante: “La separación ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies”, dijo.

Dos nuevos mares y un planeta cambiante

Aunque la separación total de África tomará millones de años, los científicos coinciden en que el proceso ya está en marcha. Dependiendo del escenario, países como Somalia, Eritrea, Djibouti, Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique podrían quedar aislados en una masa continental distinta.

El geocientífico Ken Macdonald, de la Universidad de California, admite que el futuro es incierto: “No sabemos si la división abrirá algo similar al mar Rojo, una versión pequeña del Atlántico… o si podría acelerarse o detenerse”, indicó.