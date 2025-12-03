Homicidio en Los Álamos: PDI indaga nuevo ataque armado que dejó a un hombre muerto en el Biobío

Homicidio en Los Álamos: PDI indaga ataque armado que dejó a un hombre muerto durante la madrugada

La Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción quedó a cargo de esclarecer un crimen ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el sector Ranquilco, en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco.

La víctima, un hombre de 38 años, fue asesinada al interior de su vivienda por un grupo de al menos tres desconocidos.

Según los primeros antecedentes, los atacantes ingresaron al domicilio sin mediar aviso y dispararon en múltiples ocasiones contra el residente. Aunque aún no se precisa el número exacto de impactos, la víctima murió en el lugar producto de las heridas.

El fiscal jefe de Lebu, Pablo Acevedo, confirmó el despliegue de equipos especializados y entregó detalles preliminares de la investigación. “Tres individuos, premunidos de arma de fuego, irrumpen en un domicilio y proceden a efectuar disparos a una víctima de sexo masculino, quien resulta fallecido en el lugar. Al sitio concurre personal de Carabineros de Los Álamos, junto a la Brigada de Homicidios de Concepción y la Brigada de Investigación Criminal, realizándose las primeras diligencias para esclarecer el hecho y determinar a sus eventuales partícipes”, señaló.

Hasta ahora, no se han establecido las motivaciones del ataque, y no se descarta ninguna hipótesis. La PDI realizó levantamiento de evidencias, entrevistas a posibles testigos y trabajo pericial en el domicilio afectado.

El homicidio genera preocupación entre las autoridades locales, dado que se suma a otros hechos violentos que han marcado a la provincia de Arauco en los últimos meses.