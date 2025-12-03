;

DT de Deportes Concepción no podrá dirigir la vuelta ante Cobreloa por la final de la Liguilla de Ascenso

Finalmente, Patricio Almendra fue sancionado por el Tribunal de Disciplina debido a la expulsión que recibió en el partido de ida de las semifinales de los playoffs.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

El partido de ida de la final de la Liguilla de Ascenso terminó con una igualdad 1-1 entre Deportes Concepción y Cobreloa.

El resultado, pese a no caer, es más que negativo para el “León de Collao”, que no pudo sacar provecho de su localía y ahora deberá ir a buscar el triunfo a Calama, en un Zorros del Desierto que promete ser un infierno.

Pero la complicada visita que le espera en el norte no es lo único que debe preocupar a los lilas, ya que contarán con una baja importantísima: la de Patricio Almendra, su entrenador.

De hecho, ya fue sorpresivo que el DT de 48 años dirigiera la ida, ya que en el partido de ida de semifinales ante Deportes Copiapó había recibido tarjeta roja.

Entonces, ¿por qué pudo dirigir hoy y la semifinal de vuelta? Sencillo: el Tribunal de Disciplina, de manera poco habitual, operó recién este miércoles, por lo que su sanción apenas fue ratificada mientras el “Conce” jugaba ante Cobreloa.

Además, para la definición en Calama, Deportes Concepción tampoco podrá contar con Diego Carrasco y Nozomi Kimura, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

