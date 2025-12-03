;

Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Concepción: recorrido actualizado y horarios del evento gratuito en Chile

La tercera parada del Viejito Pascuero es en la ciudad penquista. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Este miércoles 3 de diciembre, la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 se desplegará en la ciudad de Concepción, región del Biobío.

Se trata de la tercera fecha del evento gratuito, que llega tras dos concurridas presentaciones previas para los vecinos de Puerto Montt y Temuco.

“¡Atención Conce, tenemos nueva ruta y horario para la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar!“, escribió esta semana la empresa responsable en sus redes sociales.

Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Concepción: horario y recorrido completo

A diferencia de los días anteriores, donde la cita era a las 20:00 horas, este miércoles los camiones comenzarán su recorrido a las 19:00 horas, extendiéndose hasta las 21:30 horas.

La cita inicial será en el exterior del Teatro Biobío, donde las máquinas decoradas se ubicarán en posición, se presentará a los personajes y habrá palabras de las autoridades.

A las 19:30 se dará la puesta en marcha para recorrer las siguientes calles:

  • Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez
  • Acceso a Los Carrera
  • Caletera Los Carrera
  • Avenida Los Carrera
  • Obispo Hipólito Salas
  • Avenida Manuel Rodríguez
  • Orompello
  • Avenida Los Carrera
  • Caletera Los Carrera
  • Salida a Los Carrera
  • Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez (de vuelta al teatro)

Para nosotros es muy especial volver a Concepción y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año”, aseguró Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay. 

“Con la caravana, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a despertar su espíritu navideño en este espacio de encuentro para disfrutar de toda la magia de la Navidad”, sostuvo.

***Es importante recordar que los recorridos de la Caravana pueden tener cambios***

