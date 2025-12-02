;

Junto a Bad Bunny y Lady Gaga: banda chilena entra en la lista de los 50 mejores álbumes del 2025, según Consequence

La prestigiosa publicación destacó su propuesta entre discos de artistas globales como Rosalía, Florence + The Machine y Tyler, The Creator.

Nelson Quiroz

La brea - Hesse Kassel

La revista especializada Consequence reveló su esperada lista de los 50 mejores álbumes del 2025, un ranking que cada año marca tendencia en la industria musical.

La selección incluye nombres consagrados como Lady Gaga, Bon Iver, Bad Bunny y Rosalía, junto a proyectos emergentes que han redefinido el panorama sonoro.

“Este año fue muy generoso con los fans de la música”, señaló el equipo editorial, destacando que la lista celebra discos “que nos hicieron enamorarnos de la creatividad en todas sus formas”.

Revisa también

ADN

El informe anual subraya que 2025 estuvo marcado por la diversidad: desde el regreso de íconos del pop hasta la consolidación de propuestas experimentales. “Si tuviéramos más tiempo, esta lista podría llegar a 100 títulos”, escribieron los editores, enfatizando que la selección incluye desde artistas con festivales propios hasta nuevos exponentes latinoamericanos que sorprenden por su audacia.

Los 50 mejores álbumes

Entre los primeros puestos figuran trabajos como LUX de Rosalía (en el primer puesto) descrito como “un álbum religioso para quienes dudan de la religión”, y DON’T TAP THE GLASS de Tyler, The Creator, en el número 13, elogiado por su “flujo irresistible y profundidad conceptual”.

También destacan MAYHEM de Lady Gaga (N.º 28) y SABLE, fABLE de Bon Iver (N.º 6), ambos considerados hitos en sus respectivas trayectorias.

Chile dice presente

Pero la gran sorpresa para Chile llega más adelante en el listado: Hesse Kassel, con su disco La Brea, ocupa el puesto 48 y se convierte en la primera banda chilena en aparecer en este ranking.

Según Consequence, el álbum es “menos una introducción y más una llegada arrolladora”, con composiciones que exploran el post-rock, art-punk y noise rock. “Su ejecución no solo es única, es absolutamente vigorizante”, escribió el crítico Jonah Krueger.

Este reconocimiento posiciona a Hesse Kassel en la escena internacional y confirma el auge de propuestas chilenas en circuitos alternativos. “Es un disco que se siente sísmico”, concluye la reseña, anticipando que la banda podría convertirse en referente global. Sin duda, un logro histórico para la música nacional.

