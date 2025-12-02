;

Estos son los 10 modelos de autos más robados en Chile durante el 2025

El listado, presentado por la Asociación de Aseguradores, se basa en el éxito del sistema de lectores automáticos de patentes (LPR), que ha permitido más de 1.500 recuperaciones en 2025.

Mario Vergara

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Maridav

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), en colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Vespucio Norte, presentó el primer ranking con las 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) que registraron una mayor recuperación de autos robados entre enero y octubre de 2025.

El listado es encabezado por Maipú (100 recuperaciones), Pudahuel (83) y Quilicura (76), seguido por Conchalí, Renca, Huechuraba, San Miguel, La Granja, San Bernardo y Vitacura.

Clave: tecnología LPR y coordinación local

Los resultados del ranking se explican por el funcionamiento del sistema de lectores automáticos de patentes (LPR), una tecnología impulsada por la AACH y entregada a los municipios, cuya operación se coordina con la ACHM, Vespucio Norte y Carabineros.

Revisa también:

ADN

El sistema LPR permite detectar vehículos con encargo por robo en segundos y activar alertas que facilitan su trazabilidad y recuperación en terreno.

  • Resultados Totales LPR: La red LPR opera en 260 comunas del país y ha permitido más de 1.500 recuperaciones durante 2025 y más de 5.200 vehículos desde que se iniciaron las primeras colaboraciones público-privadas en 2021.

Diego Rojas, gerente de Prevención de Robo de Vehículos de la AACH, afirmó que el ranking “refleja que, cuando hay coordinación local, la recuperación mejora de manera concreta”.

El robo sigue siendo un desafío nacional

A pesar de los logros en recuperación del sistema LPR, el robo de vehículos sigue siendo un delito de alta frecuencia.

  • Robos Asegurados: Entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.511 robos de vehículos asegurados en todo el país.
  • Repunte en Octubre: Solo en octubre, se contabilizaron 1.037 unidades robadas, lo que supuso un aumento de 5,5% respecto de septiembre.
  • Baja Tasa de Recuperación: La tasa de recuperación muestra un escenario desafiante: en los últimos 12 meses (a octubre), solo el 46% de los vehículos robados fue encontrado, el nivel más bajo en una década (en 2016 alcanzaba 68,5%).

La vicepresidenta de la ACHM, Isabel Valenzuela, destacó el aporte de los lectores de patentes, señalando que esta tecnología “se ha convertido en una herramienta clave para recuperar vehículos de manera rápida y eficiente” y permite a los municipios reaccionar “con mayor velocidad”.

Los diez modelos más robados en el segmento asegurado concentran cerca del 30% del total de sustracciones, incluyendo a Toyota Hilux, Toyota RAV4, Mitsubishi L200, Chevrolet Groove, y Ford Territory.

El siguiente artículo se está cargando

