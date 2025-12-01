Inicia el “verano meteorológico” en Chile: este día habrá 33 grados de calor en Santiago, según el tiempo / Juan Gonzalez

Este lunes 1 de diciembre no solo arranca el último mes del año 2025, sino que los expertos también dan inicio al “verano meteorológico” en Chile y en todo el hemisferio sur.

En ese sentido, expertos ya proyectan un inicio de mes bastante dispar a lo largo del país en materia climática, ya que algunas zonas tendrán un calor extremo, mientras que otras estarán bajo intensas lluvias.

Desde la Dirección Meteorológica en Chile (DMC) proyecta un sistema frontal que se registrará en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes a contar de este lunes 1, y se podría extender hasta el viernes 5 de diciembre.

En cambio, en la zona central del país, se espera una ola de calor que podría dejar hasta 34 grados en la región de Valparaíso, y hasta 33 grados en Santiago.

En detalle, el portal meteorológico sostiene que este lunes 1 habrá hasta 30 grados como máxima en la capital, mientras que para el martes se esperan hasta 31 °C.

El miércoles 3 de diciembre será el día más caluroso, ya que algunas comunas de Santiago podrían marcar hasta 33 grados en los termómetros.

¿Qué es el “verano meteorológico”?

El “verano meteorológico” es una definición acuñada por los servicios meteorológicos para “ordenar el análisis del clima” y “estandarizar los datos”.

Expertos afirman que esta metodología facilita la comparación de datos históricos y el procesamiento de estos, puesto que cada estación queda formada por tres meses exactos.

De esta manera, el “verano meteorológico” se extiende del 1 de diciembre al 1 de marzo; el otoño lo hace desde el 1 de marzo, el invierno desde el 1 de junio, y la primavera desde el 1 de septiembre.