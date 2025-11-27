Quentin Tarantino acusa a una exitosa saga cinematográfica de plagio: “Lo copió todo”

Quentin Tarantino ha reavivado el eterno debate sobre similitudes entre Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins y Battle Royale, al declarar que la novela distópica de 2008 es un plagio de la obra japonesa de 2000.

En el podcast de Bret Easton Ellis, el director fue bastante claro respecto a su visión: “No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Collins por cada maldita cosa que posee“. Bajo su percepción, la directora ”lo copió todo".

Hay que recordar que ambas historias giran en torno a un grupo de jóvenes forzados a combatir mutuamente en un entorno letal hasta que sobreviva solo uno, con elementos como trampas, zonas seguras y estrategias de supervivencia que definen el formato.

Battle Royale, dirigida por Kinji Fukasaku, se estrenó en cines en 2000 y adaptaba la novela de Koushun Takami, convirtiéndose en un referente del cine de acción extremo japonés.

La franquicia de Collins, por su parte, debutó en cine en 2012 y acumuló secuelas y precuelas que la posicionaron como un éxito masivo en la ficción juvenil.​

Diferencias y reacciones de los fans

Aunque las bases conceptuales coinciden, los contextos sociopolíticos divergen: Los Juegos del Hambre enfatiza rebelión contra un régimen opresivo en un futuro distópico estadounidense, mientras Battle Royale critica la violencia juvenil en una sociedad japonesa colapsada.

Los seguidores han ironizado sobre la crítica de Tarantino, recordando sus propios filmes como Kill Bill, Django Unchained o Once Upon a Time in Hollywood, donde reutiliza tropos cinematográficos con maestría.

Este comentario ha impulsado discusiones en redes sobre si se trata de inspiración legítima o copia evidente, un tema candente desde los inicios de la saga de Collins y un tema siempre presente en la industria cinematográfica.