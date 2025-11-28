;

Icónica librería chilena cierra sus puertas definitivamente: anunciaron remate final con “súper descuentos”

“Los esperamos para sus compras navideñas y autoregalitos”, invitaron en sus redes sociales.

Javier Méndez

De forma inesperada, y mediante una breve publicación en redes sociales, la librería Qué Leo anunció el cierre de una de sus sucursales.

En concreto, se trata de su local de Curicó, en la región del Maule, instalado específicamente en calle Manuel Montt 249, entre Carmen y Membrillar.

El espacio bajará la cortina de forma definitiva el próximo miércoles 24 de diciembre. Eso sí, desde el lunes 1 hasta esa fecha tendrán “súper descuentos”.

“Los esperamos para sus compras navideñas y autoregalitos con los mejores descuentos”, escribieron en un post que causó tristeza entre sus seguidores.

Que triste esta noticia, tener esta librería realmente era necesaria para Curicó. Espero de corazón que todo lo que venga, sea para mejor”, dice uno de los comentarios.

“Les mando un enorme abrazo. Los conocí y me encantó el espíritu luminoso de ustedes y su propuesta”, sumó el escritor Jorge Baradit.

“El cierre de una librería es el cierre de mil viajes y aventuras en la cabeza de alguien”, añadió otra reacción.

Por ahora, no se han dado conocer los motivos detrás del cierre del proyecto. Los horarios de atención son los siguientes:

  • De lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas.
  • Sábado de 11:00 a 16:00 horas.

