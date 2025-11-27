Alerta 2026: Malware con IA, Troyanos por WhatsApp y Fraude NFC Impulsarán las Ciberamenazas Financieras

El panorama de la ciberseguridad financiera está a punto de enfrentar una transformación significativa, según el informe Kaspersky Security Bulletin: crimeware y amenazas cibernéticas financieras en 2026.

La principal predicción es la llegada de una nueva generación de malware impulsado por inteligencia artificial. Este malware tendrá la capacidad de adaptarse de forma autónoma, analizando su entorno y modificando su comportamiento en tiempo real para evadir defensas o maximizar daños.

Los grupos criminales modificarán los troyanos bancarios para propagarlos masivamente a través de WhatsApp. Esta técnica explotará la gran base de usuarios de la aplicación y el hecho de que muchas personas usan la banca en línea desde computadoras Windows, un entorno más vulnerable a este malware.

“Para 2026 esperamos un salto aún mayor con la aparición de malware con capacidad real de adaptación, fraudes móviles más sofisticados y operaciones digitales que replican estructuras empresariales completas. Este nuevo escenario obliga a las organizaciones a evolucionar al mismo ritmo que los adversarios”, explica Fabio Assolini, Director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Además, se espera un crecimiento en los ataques dirigidos a pagos NFC (sin contacto), y la expansión del uso de deepfakes (videos y audios falsos generados con IA) para la suplantación de identidad, la manipulación de entrevistas o la evasión de procesos de verificación (KYC).

El crimen organizado digital evolucionará con un enfoque más regionalizado y profesional. El reporte predice la aparición de nuevas familias de info stealers (programas de robo de información) diseñados exclusivamente para ciertos países o regiones, lo que hará los ataques más precisos y alimentará la expansión del modelo de malware como servicio (MaaS).

En retrospectiva, Kaspersky destaca que las predicciones hechas para 2025 se cumplieron, con un malware más automatizado, un aumento del ransomware (que afectó al 12.8% de las organizaciones financieras) y el uso extendido de stealers. El sector financiero global enfrentó un total de más de 1,338,357 ataques con troyanos bancarios en 2025.