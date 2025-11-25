;

La Roja de talla baja buscará su clasificación a la siguiente fase: dónde y qué hora juega Chile en Copa América 2025

El combinado nacional podría amarrar su clasificación a la segunda fase del certamen.

Juan Castillo

Selección chilena talla baja

Selección chilena talla baja

Este martes, la Selección Chilena de talla baja disputará un trascendental partido por la tercera fecha de la Copa América 2025.

Los deportistas nacionales vienen de dos triunfos consecutivos ante Japón y Estados Unidos, y durante esta jornada buscarán mantener su invicto, esta vez ante su símil de Bolivia.

Revisa también:

ADN

El enfrentamiento entre chilenos y bolivianos será trascendental para el combinado nacional, quienes podrían amarrar su clasificación a la siguiente fase en caso de ganar.

Dónde y qué hora juega Chile de talla baja en Copa América 2025

Tras sus dos victorias iniciales, La Roja de talla baja medirá fuerzas ante Bolivia, cotejo que está programado para las 10:00 de la mañana de hoy martes.

En tanto, el partido se transmitirá de manera online, y puedes acceder viendo las historias de la cuenta oficial de la selección chilena de talla baja (pinchar acá).

