;

Fiscalía pide desafuero de ministra Verónica Sabaj y la acusa de actuar de forma “obsequiosa en favor de Hermosilla”

La persecutora afirma que la ministra de la Corte Suprema, desde su cargo judicial, incurrió reiteradamente en infracciones a los deberes de probidad e imparcialidad como contraprestación a la ayuda recibida.

Mario Vergara

Captura - Poder Judicial

Captura - Poder Judicial

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, interpuso una querella de capítulos en contra de la destituida ministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, solicitando su desafuero.

La acción procesal de Perivancich busca quitar la inmunidad a Sabaj para poder formalizar la investigación en una de las aristas del llamado “caso audio-Hermosilla”.

Los delitos imputados

El Ministerio Público imputa a Sabaj, en calidad de autora y en carácter de consumados, los delitos de:

  • Cohecho Agravado.
  • Prevaricación Judicial (corrupción).
  • Revelación de Secretos.

La Fiscalía sostiene que se han recabado “antecedentes serios, graves y determinados” que dan cuenta del mérito suficiente para establecer la existencia de los delitos y “sospechas fundadas de su participación en calidad de autora”, publica Informe Especial.

Acuerdos implícitos con Luis Hermosilla

La querella detalla que los hechos se remontan a gestiones realizadas en marzo de 2020 por el abogado Luis Hermosilla. El abogado le solicitó un beneficio indebido a Sabaj, consistente en gestiones de apoyo para que ella fuera nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Presidente de la República de la época, Sebastián Piñera.

Revisa también:

ADN

Tras su nombramiento, Sabaj envió un mensaje de agradecimiento a Hermosilla, donde le dice que, aunque no estuviera, lo sentía acompañado porque “este proceso lo viví contigo”.

La Fiscalía argumenta que, como contraprestación a las gestiones de Hermosilla, Sabaj “actuó, desde su nuevo cargo judicial, de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla Osorio”. Según la persecutora, se gestó un “acuerdo implícito de colaboración retributiva” entre ambos, donde Sabaj incurrió reiteradamente en infracción de deberes de probidad, imparcialidad y reserva.

La Corte de Santiago deberá convocar a su pleno para revisar el desafuero, y cualquiera sea el resultado, el asunto será revisado por la Corte Suprema.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad