Fiscalía pide desafuero de ministra Verónica Sabaj y la acusa de actuar de forma “obsequiosa en favor de Hermosilla”

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, interpuso una querella de capítulos en contra de la destituida ministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, solicitando su desafuero.

La acción procesal de Perivancich busca quitar la inmunidad a Sabaj para poder formalizar la investigación en una de las aristas del llamado “caso audio-Hermosilla”.

Los delitos imputados

El Ministerio Público imputa a Sabaj, en calidad de autora y en carácter de consumados, los delitos de:

Cohecho Agravado .

. Prevaricación Judicial (corrupción) .

. Revelación de Secretos.

La Fiscalía sostiene que se han recabado “antecedentes serios, graves y determinados” que dan cuenta del mérito suficiente para establecer la existencia de los delitos y “sospechas fundadas de su participación en calidad de autora”, publica Informe Especial.

Acuerdos implícitos con Luis Hermosilla

La querella detalla que los hechos se remontan a gestiones realizadas en marzo de 2020 por el abogado Luis Hermosilla. El abogado le solicitó un beneficio indebido a Sabaj, consistente en gestiones de apoyo para que ella fuera nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Presidente de la República de la época, Sebastián Piñera.

Tras su nombramiento, Sabaj envió un mensaje de agradecimiento a Hermosilla, donde le dice que, aunque no estuviera, lo sentía acompañado porque “este proceso lo viví contigo”.

La Fiscalía argumenta que, como contraprestación a las gestiones de Hermosilla, Sabaj “actuó, desde su nuevo cargo judicial, de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla Osorio”. Según la persecutora, se gestó un “acuerdo implícito de colaboración retributiva” entre ambos, donde Sabaj incurrió reiteradamente en infracción de deberes de probidad, imparcialidad y reserva.

La Corte de Santiago deberá convocar a su pleno para revisar el desafuero, y cualquiera sea el resultado, el asunto será revisado por la Corte Suprema.