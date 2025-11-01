El volante chileno, Marcelino Núñez, fue protagonista este sábado al anotar dos golazos de tiro libre en el triunfo de su equipo Ipswich Town por 4-1 sobre Queens Park Rangers, por la fecha 13 de la Championship de Inglaterra.

El primer tanto del formado en Universidad Católica llegó al minuto 47, cuando sacó un ajustado remate al primer palo del portero Paul Nardi, lo que significó el 2-1 parcial a favor de los “Blues”.

Más tarde, con el marcador 3-1, Núñez volvió convertir los 64′. Esta vez, metió un disparo por abajo que dejó sin reacción al arquero del QPR para poner el definitivo 4-1 en el estadio Loftus Road.

Estos son los dos primeros goles del mediocampista nacional con la camiseta del Ipswich, club al que arribó a mediados de este año desde su archirrival, Norwich City.

Con este resultado, el elenco del chileno escaló al noveno lugar de la tabla de la Championship con 19 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación a los playoffs por el ascenso, aunque aún lejos del líder Coventry City (28).

Revisa los golazos de Marcelino Núñez para el Ipswich Town