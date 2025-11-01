;

VIDEOS. Marcelino Núñez brilla en Inglaterra: anotó dos golazos de tiro libre en triunfo del Ipswich Town

El volante chileno se lució con un doblete en la victoria sobre Queens Park Rangers por la Championship.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El volante chileno, Marcelino Núñez, fue protagonista este sábado al anotar dos golazos de tiro libre en el triunfo de su equipo Ipswich Town por 4-1 sobre Queens Park Rangers, por la fecha 13 de la Championship de Inglaterra.

El primer tanto del formado en Universidad Católica llegó al minuto 47, cuando sacó un ajustado remate al primer palo del portero Paul Nardi, lo que significó el 2-1 parcial a favor de los “Blues”.

Revisa también:

ADN

Más tarde, con el marcador 3-1, Núñez volvió convertir los 64′. Esta vez, metió un disparo por abajo que dejó sin reacción al arquero del QPR para poner el definitivo 4-1 en el estadio Loftus Road.

Estos son los dos primeros goles del mediocampista nacional con la camiseta del Ipswich, club al que arribó a mediados de este año desde su archirrival, Norwich City.

Con este resultado, el elenco del chileno escaló al noveno lugar de la tabla de la Championship con 19 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación a los playoffs por el ascenso, aunque aún lejos del líder Coventry City (28).

Revisa los golazos de Marcelino Núñez para el Ipswich Town

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad