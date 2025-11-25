Un grave accidente de tránsito mantiene este martes un corte total de la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 8, en el sector de la Pasarela El Trabajo, comuna de Conchalí.

La emergencia se generó tras una colisión de alta energía que involucró a un camión y al menos dos vehículos menores, lo que activó un amplio operativo de rescate. En tanto, se informó que ocho personas resultaron lesionadas, tres de las cuales están en riesgo vital.

Equipos de emergencia de la autopista, junto a ambulancias del SAMU y personal de Carabineros, trabajan en el sitio del suceso para atender a los lesionados y despejar la vía. Hasta ahora no se ha informado el número exacto de heridos, pero fuentes policiales califican el impacto como “de gran magnitud”.

Según reportó Carabineros Radio, el tránsito fue completamente suspendido cerca de las 15:30 horas, desviando el flujo vehicular hacia la vía local mediante la salida Zapadores, lo que ha generado una alta congestión en el eje norte de la capital.

15:33 Se mantiene Corte de Ruta por colisión de alta energía en Ruta 5 Km. 8 al Norte próximo a Empalme General Velásquez, comuna Conchalí.

Equipos de emergencia y Carabineros trabajando en el lugar.

Flujo vehícular es desviado hacia vía local por salida Zapadores. pic.twitter.com/rjgRVs4vml — Carabineros Radio (@radiocarab) November 25, 2025

Minutos más tarde, Transporte Informa confirmó que el corte total seguirá vigente por varias horas, debido a las diligencias de la SIAT de Carabineros, unidad especializada que investiga las causas del choque.

Las autoridades llamaron a los conductores a evitar el sector, utilizar vías alternativas como Avenida Independencia, Recoleta o Autopista Central en dirección norte, y planificar desplazamientos ante el extenso bloqueo de la principal autopista del país.

Actualización (15:47). Sigue el CORTE TOTAL en #Ruta5 al norte, próximo a Gral. Velásquez, debido a colisión de alta energía entre vehículos. Equipos de emergencia en el lugar. Concurre la SIAT hacia este punto. Corte se mantendrá por varias horas prefiera alternativas #Conchalí https://t.co/HZhgstfgjr pic.twitter.com/RNBFGML7sz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 25, 2025

Hasta ahora, no hay una hora estimada de reapertura, mientras continúan las labores para remover los vehículos siniestrados y completar los peritajes en el lugar.