Concierto "La Canción Sin Fin" trae los tres primeros discos de Charly García a Chile: fecha y lugar de este show

Seba Furman lleva al escenario su aplaudido podcast: analiza en vivo la trilogía discográfica, interpretando las canciones con sus arreglos originales acompañado de una banda.

Concierto “La Canción Sin Fin” trae los tres primeros discos de Charly García a Chile: fecha y lugar de este show

La Canción Sin Fin” nació de la mente de Seba Furman, músico, compositor y podcaster argentino quien junto a Futurock.fm crearon en Buenos Aires un podcast de seis episodios en el que se analiza la producción, el contexto, las letras, el sonido y la instrumentación que Charly García utilizó en sus primeros discos: “Yendo de la cama al living” (1982), “Clics modernos” (1983) y “Piano bar” (1984).

Dado su éxito en Buenos Aires, Montevideo y Europa, “La Canción Sin Fin” llega al Teatro Nescafé de las Artes el próximo 17 de enero, a las 21:30 horas, en un show que será imperdible para los fans que tiene Charly García en nuestro país.

Se trata de un concierto mediado, con contacto con el público, análisis de las canciones, revisión de la época en que Charly García escribió este material, relatos y anécdotas: un podcast con conversación y música en directo.

Furman analiza clásicos como “Yo no quiero volverme tan loco”, “No bombardeen Buenos Aires”, “No soy extraño”, “Nos siguen pegando abajo”, “Los dinosaurios”, “Demoliendo hoteles” y “Raros peinados nuevos”, entre otras canciones.

“La Canción Sin Fin”

  • Lugar: Teatro Nescafé de las Artes.
  • Fecha: sábado 17 de enero de 2026, a las 21.30 horas
  • *Valores: de $35.000 hasta los $60.000 más recargo.
  • *Ventas: en boletería teatro y Ticketmaster

