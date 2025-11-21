;

Hasta un grupo de K-POP: Filtran cuatro nuevos artistas que estarán en el próximo Festival de Viña 2026

Cecilia Gutiérrez reveló otros nombres que se suman a Mon Laferte y Ke Personajes.

Soledad Reyes

28 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MARAnimadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

28 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO / Lucas Aguayo Araos

Justo horas antes de que Mega dé a conocer la parrilla completa del próximo Festival de Viña del Mar, nuevas filtraciones remecen al certamen.

Es que luego de que el sitio Fotech revelara cuáles serían los artistas que serán parte de la fiesta del verano, donde se mencionó a Mon Laferte, Gloria Estefan y Ke Personajes, otros nombres salieron a la luz.

Uno que entregó la panelista de Primer Plano Cecilia Gutiérrez, donde confirmó cuatro nombres más que serán parte de la programación.

Nuevos artistas en Viña 2026

Así, la comunicadora indicó que los colombianos de Bomba Estéreo y el dúo mexicano Jessy & Joy, que llenaron dos Movistar Arena en septiembre pasado, serán parte del certamen.

Junto a esto, Yandel, que hace poco vino con su show sinfónico, también estará en la Quinta Vergara.

Y la gran novedad será nada menos que el debut de una banda de K-POP, gracias a la banda surcoreana femenina Nmixx.

