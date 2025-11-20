Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en plena Alameda: ataque se generó tras discusión con conocidos

Durante la madrugada de este jueves, un sujeto de nacionalidad venezolana murió luego de ser baleado en la cabeza en la comuna de Estación Central.

Según información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo y bebiendo alcohol con un grupo de al menos 5 personas en la intersección de la Alameda con General Velásquez.

Por motivos que se investigan, los integrantes de este grupo, compuesto mayoritariamente por motociclistas de servicios de delivery, habrían iniciado una discusión entre ellos, que terminó con el sujeto de 28 años baleado.

La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el hospital San Juan de Dios en riesgo vital, sin embargo, según consigna 24 Horas, el sujeto finalmente murió.