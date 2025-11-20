Caso Fernando Tapia: fijan fecha de formalización para el amigo del piloto fallecido que utilizó sus tarjetas bancarias la misma noche del accidente

El Juzgado de Garantía de San Felipe formalizará a Alfonso Taum Aros por el presunto delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago por realizar compras con las tarjetas de crédito de su amigo fallecido, el piloto Fernando Tapia.

Este fraude, que supera los $3 millones de pesos, fue denunciado por el propio hijo del fallecido ante el Ministerio Público, iniciando una investigación que abre una nueva arista en el caso del accidente.

Tapia, presidente del Club Aéreo de San Felipe y reconocido piloto privado e instructor de vuelo, murió cuando su avioneta capotó en el sector rural 21 de Mayo cerca de las 19:00 horas.

Tras el accidente, los familiares descubrieron movimientos sospechosos en las cuentas bancarias del aviador, incluyendo gastos y giros realizados la misma noche del siniestro y durante el velatorio.

“Se registraron muchas compras. Quedamos estupefactos porque él estaba fallecido”, relató Soledad Tapia, hermana de Fernando.

El fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, confirmó que las transacciones se realizaron principalmente con una tarjeta Falabella. Tras la denuncia y el análisis de los datos, la audiencia de formalización está prevista para el 29 de diciembre a las 09:00 horas en la Sala 2 del Juzgado de Garantía de San Felipe.

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, reconoció que la tragedia golpeó a la comuna, pero agradece que la caída de la avioneta haya sido “en un espacio donde no había viviendas”.

Esta nueva arista del caso, por fraude, ligada a un amigo, significa un duro golpe en la familia en medio de su duelo, agudizando la situación con un daño económico importante.

Esta historia refleja la combinación de una tragedia personal con una situación legal que avanza para esclarecer y sancionar el presunto uso indebido de recursos del piloto fallecido, afectando además a su familia en un momento ya doloroso.