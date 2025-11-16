;

Resultados Elecciones Parlamentarias 2025: los diputados electos en San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana y La Florida del distrito 12

Este grupo de comunas es la de los “parientes electos”. Te contamos por qué.

ADN Radio

04 DE OCTUBRE 2025 / LA FLORIDA La candidata a diputada por el PDG, Zandra Parisi, durante un banderazo de campaña en el paradero 14 de vicuña Mackenna, en la comuna de La Florida. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Distrito 12 es uno de los más masivos de todo Chile, pues incluye a las comunas de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana y La Florida. Si tuviera que calificarse de alguna manera a este grupo de comunas es la de los “parientes electos”.

Los apellidos que se encuentran entre los electos están Parisi, Carter y Ossandón, los que tienen vínculo sanguíneo con los conocidos políticos. Zandra Parisi es hermana de Franco, Álvaro Carter es hermano de Rodolfo, quien fue electo por La Araucanía y Ximena Ossandón es hermana de Manuel José.

Los electos son: Zandra Parisi y Pamela Jiles (PDG), Macarena Santelices y Álvaro Carter (Republicano), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Ximena Ossandón (RN) y Daniela Serrano (PC).

ADN Radio
