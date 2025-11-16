Resultados Elecciones Parlamentarias 2025: los diputados electos en San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana y La Florida del distrito 12
Este grupo de comunas es la de los “parientes electos”. Te contamos por qué.
El Distrito 12 es uno de los más masivos de todo Chile, pues incluye a las comunas de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana y La Florida. Si tuviera que calificarse de alguna manera a este grupo de comunas es la de los “parientes electos”.
Los apellidos que se encuentran entre los electos están Parisi, Carter y Ossandón, los que tienen vínculo sanguíneo con los conocidos políticos. Zandra Parisi es hermana de Franco, Álvaro Carter es hermano de Rodolfo, quien fue electo por La Araucanía y Ximena Ossandón es hermana de Manuel José.
Los electos son: Zandra Parisi y Pamela Jiles (PDG), Macarena Santelices y Álvaro Carter (Republicano), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Ximena Ossandón (RN) y Daniela Serrano (PC).
