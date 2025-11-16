;

Resultados de Providencia, Ñuñoa y Santiago: estos son los diputados electos del distrito 10 en las Elecciones 2025 en Chile

Los candidatos que asumirían el 11 de marzo de 2026 representan a varios movimientos políticos. Revisa aquí a los más votados.

El Distrito 10 es uno de los más populosos de todo Chile, pues incluye a las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.

Los resultados de las Elecciones 2025 en Chile muestran un amplio espectro de candidatos que lograron un puesto en la cámara de diputados para el período 2026-2030.

Los potenciales electos son: Gonzalo Winter (Unidad por Chile), Francisco Orrego (RN), Jorge Alessandri (Chile Grande y Unido), José Antonio Kast Adriasola (Cambio por Chile), Irací Hassler (Unidad por Chile), Emilia Schneider (Frente Amplio), Helia Molina (PPD) y Hans Marowski (PNL).

Elecciones Presidenciales en Chile 2025, resultados del Servel en vivo: quién va ganando, recuento de votos y último cómputo

Los resultados:

