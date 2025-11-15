Tomás Vodanovic actualiza su estado de salud tras complicada lesión: “Vamos a ponerle paciencia”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, entregó este sábado nuevos detalles sobre la lesión que lo obligará a cambiar su rutina y ajustar su agenda laboral durante los próximos meses.

El jefe comunal sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral, ubicado en la zona de la cadera, una afección que le impedirá realizar actividad física por un largo periodo.

Vodanovic había informado el día anterior, a través de su cuenta de Instagram, el diagnóstico que lo afectó profundamente, especialmente porque correr es —según él mismo relató— una de las principales formas que utiliza para controlar el estrés asociado a sus labores municipales.

“Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto”, señaló en ese momento.

En una nueva publicación este sábado, el alcalde profundizó en su condición médica y compartió una infografía que muestra con precisión el tendón comprometido.

“Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas”, escribió junto a la imagen, con el fin de aclarar consultas que había recibido tras revelar la lesión.

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo que recibió durante las últimas horas. “Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación”, expresó, dejando entrever que, pese a la complejidad del proceso, enfrenta la rehabilitación con buen ánimo.

Aunque no especificó cuánto tiempo deberá mantenerse alejado del trabajo en terreno, Vodanovic aseguró que seguirá cumpliendo con sus funciones administrativas mientras avanza en su recuperación. Por ahora, su enfoque principal será respetar las indicaciones médicas y avanzar de manera segura en la rehabilitación del tendón afectado.