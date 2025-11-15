;

Tomás Vodanovic actualiza su estado de salud tras complicada lesión: “Vamos a ponerle paciencia”

El alcalde de Maipú informó a través de su cuenta de Instagram el diagnóstico que lo afecta.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, entregó este sábado nuevos detalles sobre la lesión que lo obligará a cambiar su rutina y ajustar su agenda laboral durante los próximos meses.

El jefe comunal sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral, ubicado en la zona de la cadera, una afección que le impedirá realizar actividad física por un largo periodo.

ADN

Agencia Uno / Diego Martin

Vodanovic había informado el día anterior, a través de su cuenta de Instagram, el diagnóstico que lo afectó profundamente, especialmente porque correr es —según él mismo relató— una de las principales formas que utiliza para controlar el estrés asociado a sus labores municipales.

Revisa también

ADN

“Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto”, señaló en ese momento.

ADN

Captura

En una nueva publicación este sábado, el alcalde profundizó en su condición médica y compartió una infografía que muestra con precisión el tendón comprometido.

“Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas”, escribió junto a la imagen, con el fin de aclarar consultas que había recibido tras revelar la lesión.

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo que recibió durante las últimas horas. “Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación”, expresó, dejando entrever que, pese a la complejidad del proceso, enfrenta la rehabilitación con buen ánimo.

ADN

Captura

Aunque no especificó cuánto tiempo deberá mantenerse alejado del trabajo en terreno, Vodanovic aseguró que seguirá cumpliendo con sus funciones administrativas mientras avanza en su recuperación. Por ahora, su enfoque principal será respetar las indicaciones médicas y avanzar de manera segura en la rehabilitación del tendón afectado.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad