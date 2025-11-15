;

Liberan a joven que agredió a una niña de 6 años tras mostrar certificado de discapacidad

La menor fue atacada por sorpresa en plena vereda en Palermo, Buenos Aires. El agresor fue detenido por un policía que luego lo dejó en libertad tras acreditar discapacidad, generando indignación en la familia.

Verónica Villalobos

Liberan a joven que agredió a una niña de 6 años tras mostrar certificado de discapacidad

Santiago

Una niña de 6 años fue agredida este jueves en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, mientras caminaba a pocos metros de su madre. El ataque, captado por una cámara de seguridad, ocurrió cerca de las 19:30 horas cuando un joven se acercó sin previo aviso y le propinó una patada antes de retirarse con total calma.

La madre relató que su hija se había adelantado unos pasos cuando el agresor se cruzó en su camino: “Se le paró adelante, le pegó una patada y salió corriendo”. Tras asistir a la menor, que quedó en estado de shock, la mujer denunció la situación ante un policía que había presenciado la agresión.

Revisa también

ADN

Según su testimonio, el uniformado interceptó al joven pero lo dejó libre minutos después porque “tiene un carnet”, en referencia a un certificado de discapacidad. “¿Un carnet para qué? ¿Para pegar, para matar, para ser violento?”, reclamó la madre en medio de su indignación.

Poco después llegó la madre del agresor, quien explicó que su hijo, de 22 años, padece “retraso madurativo”. La discusión se trasladó a plena calle, donde la familia de la niña exigió respuestas al ver que el atacante sería liberado. Más tarde, fuentes policiales detallaron que el joven tiene diagnóstico de autismo severo.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El fiscal Leandro Galvaire ordenó iniciar actuaciones por lesiones, registrar la credencial de discapacidad del imputado y tomar declaración a la madre de la víctima.

Personal del SAME evaluó a la niña, constatando que no presentaba lesiones, aunque se recomendó un control clínico posterior.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad