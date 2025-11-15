Liberan a joven que agredió a una niña de 6 años tras mostrar certificado de discapacidad

Santiago

Una niña de 6 años fue agredida este jueves en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, mientras caminaba a pocos metros de su madre. El ataque, captado por una cámara de seguridad, ocurrió cerca de las 19:30 horas cuando un joven se acercó sin previo aviso y le propinó una patada antes de retirarse con total calma.

La madre relató que su hija se había adelantado unos pasos cuando el agresor se cruzó en su camino: “Se le paró adelante, le pegó una patada y salió corriendo”. Tras asistir a la menor, que quedó en estado de shock, la mujer denunció la situación ante un policía que había presenciado la agresión.

Según su testimonio, el uniformado interceptó al joven pero lo dejó libre minutos después porque “tiene un carnet”, en referencia a un certificado de discapacidad. “¿Un carnet para qué? ¿Para pegar, para matar, para ser violento?”, reclamó la madre en medio de su indignación.

Poco después llegó la madre del agresor, quien explicó que su hijo, de 22 años, padece “retraso madurativo”. La discusión se trasladó a plena calle, donde la familia de la niña exigió respuestas al ver que el atacante sería liberado. Más tarde, fuentes policiales detallaron que el joven tiene diagnóstico de autismo severo.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El fiscal Leandro Galvaire ordenó iniciar actuaciones por lesiones, registrar la credencial de discapacidad del imputado y tomar declaración a la madre de la víctima.

Personal del SAME evaluó a la niña, constatando que no presentaba lesiones, aunque se recomendó un control clínico posterior.