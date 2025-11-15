La noche que murió: la pista clave que logró identificar al amigo del piloto que usó sus tarjetas mientras era velado

La muerte del piloto acrobático Fernando Tapia, ocurrida el 29 de octubre tras el capotaje de su avioneta en Putaendo, dio paso a una situación tan dolorosa como inesperada para su familia.

Mientras revisaban pertenencias y recuperaban recuerdos en el teléfono del hombre de 43 años, comenzaron a llegar notificaciones bancarias por compras y giros realizados después de su fallecimiento.

Según relató su hermana, Soledad Tapia, el descubrimiento se produjo cuando un sobrino instaló el chip del piloto en otro celular para acceder a fotografías.

Fue entonces cuando aparecieron movimientos registrados el mismo día del accidente e incluso durante el velorio. “Habían giros y compras en la misma noche que falleció. Quedamos estupefactos porque él estaba fallecido”, explicó a Contigo en Directo de CHV.

Tras revisar los movimientos, la familia identificó que el presunto responsable sería un amigo cercano de Tapia, quien habría tenido acceso a una de sus tarjetas para una compra puntual el día del accidente.

Sin embargo, luego del fallecimiento, el hombre habría realizado transacciones que superarían los 3 millones de pesos. De acuerdo con el relato de la familia, el sujeto incluso llegó al lugar del accidente conduciendo el vehículo de la víctima.

La denuncia por fraude fue presentada esta semana ante la Fiscalía de San Felipe, donde el hombre —identificado por sus iniciales I.A.T.— habría reconocido los hechos. Según explicó el fiscal jefe, Eduardo Fajardo, la investigación se centra en movimientos realizados en distintos bancos entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

Aunque no fue detenido por no existir flagrancia, la Fiscalía confirmó que solicitará audiencia de formalización una vez que se completen las diligencias en conjunto con la PDI.

En paralelo, la familia del piloto expresó dudas sobre las circunstancias del accidente, asegurando que Tapia era un piloto experimentado y extremadamente riguroso en sus chequeos. La DGAC informó que un informe preliminar se entregará dentro de los próximos días.