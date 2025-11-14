;

CMF sanciona a siete clubes por incumplimientos legales

La Comisión para el Mercado Financiero castigó a un elenco de Primera División, tres de Primera B y otros cuatro de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

CMF sanciona a siete clubes por incumplimientos legales

CMF sanciona a siete clubes por incumplimientos legales / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer una serie de infracciones por parte de algunos clubes en su rol como organizaciones deportivas profesionales.

La orgánica notificó a siete equipos en torno a problemas con el no envío de su memoria anual o de información trimestral, además del incumplimiento en la entrega de certificaciones laborales y previsionales, y declaraciones de responsabilidad.

Revisa también:

ADN

Cabe destacar, para pesar de algunos conjuntos, que los castigos de la CMF son solo monetarios y no implican sanciones deportivas o eventual resta de puntos.

Los clubes más duramente castigados son Barnechea, Deportes Melipilla y Magallanes, sancionados con 190 UF (poco más de 7,5 millones de pesos). A continuación desglosaremos los castigos de cada equipo involucrado.

Primera División

- Deportes Limache

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF (algo más de 3,5 millones de pesos).

Primera B

- AC Barnechea

Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.

- Magallanes

Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.

- San Marcos de Arica

No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 130 UF (poco más de 5 millones de pesos).

Segunda División Profesional

- Provincial Ovalle

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implicó en su caso la sanción de censura.

- Deportes Melipilla

No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 190 UF.

- San Antonio Unido

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad