CMF sanciona a siete clubes por incumplimientos legales
La Comisión para el Mercado Financiero castigó a un elenco de Primera División, tres de Primera B y otros cuatro de la Segunda División Profesional.
Durante la jornada de este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer una serie de infracciones por parte de algunos clubes en su rol como organizaciones deportivas profesionales.
La orgánica notificó a siete equipos en torno a problemas con el no envío de su memoria anual o de información trimestral, además del incumplimiento en la entrega de certificaciones laborales y previsionales, y declaraciones de responsabilidad.
Cabe destacar, para pesar de algunos conjuntos, que los castigos de la CMF son solo monetarios y no implican sanciones deportivas o eventual resta de puntos.
Los clubes más duramente castigados son Barnechea, Deportes Melipilla y Magallanes, sancionados con 190 UF (poco más de 7,5 millones de pesos). A continuación desglosaremos los castigos de cada equipo involucrado.
Primera División
- Deportes Limache
No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF (algo más de 3,5 millones de pesos).
Primera B
- AC Barnechea
Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.
- Magallanes
Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.
- San Marcos de Arica
No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 130 UF (poco más de 5 millones de pesos).
Segunda División Profesional
- Provincial Ovalle
No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implicó en su caso la sanción de censura.
- Deportes Melipilla
No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 190 UF.
- San Antonio Unido
No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF.
