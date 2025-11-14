CMF sanciona a siete clubes por incumplimientos legales / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer una serie de infracciones por parte de algunos clubes en su rol como organizaciones deportivas profesionales.

La orgánica notificó a siete equipos en torno a problemas con el no envío de su memoria anual o de información trimestral, además del incumplimiento en la entrega de certificaciones laborales y previsionales, y declaraciones de responsabilidad.

Cabe destacar, para pesar de algunos conjuntos, que los castigos de la CMF son solo monetarios y no implican sanciones deportivas o eventual resta de puntos.

Los clubes más duramente castigados son Barnechea, Deportes Melipilla y Magallanes, sancionados con 190 UF (poco más de 7,5 millones de pesos). A continuación desglosaremos los castigos de cada equipo involucrado.

Primera División

- Deportes Limache

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF (algo más de 3,5 millones de pesos).

Primera B

- AC Barnechea

Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.

- Magallanes

Sancionados con 190 UF por no enviar la información anual de 2024 y la trimestral correspondiente a marzo de 2025.

- San Marcos de Arica

No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 130 UF (poco más de 5 millones de pesos).

Segunda División Profesional

- Provincial Ovalle

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implicó en su caso la sanción de censura.

- Deportes Melipilla

No envío de la información anual de 2024, cuestión que derivó en una sanción de 190 UF.

- San Antonio Unido

No envío de la información trimestral correspondiente a marzo de 2025, lo que implica un castigo de 90 UF.