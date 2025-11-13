En la previa del amistoso que jugarán Chile y Rusia, el exvolante de La Roja y campeón de América en 2016, Pedro Pablo Hernández, habló este jueves con Los Tenores de la Tarde y recordó el último amistoso de ambos equipos en 2017, en la antesala de la Copa Confederaciones.

“Fue algo increíble, porque era un partido previo a una competición tan importante como la Copa Confederaciones, así que lo tomamos muy seriamente como todos los partidos y la verdad es que fue un lindo partido", comenzó declarando.

El “Tucu” también reflexionó sobre cómo aquel torneo influyó en la ausencia de Chile en el Mundial 2018: “Fueron muy pocas las selecciones que tuvieron la oportunidad de participar en la Copa Confederaciones. Después de esa copa cada uno tuvo que volver otra vez a su club, no hubo descanso, no hubo vacaciones, la competencia seguía estando y después vino las Eliminatorias en el 2017 que tratamos de hacer lo mejor”.

“Creo que esa selección no se merecía quedar afuera del Mundial y fue un golpe duro para todos nosotros. Fueron años increíbles, una selección súper reconocida mundialmente, jugadores que competían en el alto nivel y a nosotros nos llenaba de orgullo participar en una competencia tan importante, pero el daño que nos hizo después en las Eliminatorias creo que también se sintió“, agregó.

Recordando la dolorosa final ante Alemania en la Copa Confederaciones, Hernández confesó que “nos dolió mucho esa final y creo que es una espina que también nos quedó a nosotros. Podíamos haberle dado otra copa más al país y la verdad es que nos dolió muchísimo".

Sobre la actualidad de La Roja, el exvolante aseguró: “Ese golpe creo que todas las selecciones por ahí lo pasan y creo que esta nueva selección se está reconstruyendo. Uno está siempre ilusionado por la calidad de jugador que ve, pero creo que tiene mucho que ver que la competencia de cada uno de los jugadores en sus clubes. Eso le da fortaleza a una selección chilena".

Finalmente, Hernández habló de su elección de defender a Chile pese a ser argentino de nacimiento: “Es el legado que me dejó mi abuela y me conecta con el país. Es algo que yo lo quise hacer. Siempre me costó un montón la aceptación de la gente, me llevó tiempo, pero como todo en la vida".

“Nunca me afectaron los reclamos o la indiferencia que hacían hacia mí, no digo la gente, sino que también muchos periodistas que no aceptaban, pero la selección me dio la oportunidad. Yo estaba compitiendo en una liga muy importante como la española. Creo que de a poco después nos fuimos conociendo un poquito más y se dieron cuenta que no solo era jugar al fútbol, sino que también me sentí identificado con el país”, sentenció.