“Se bajaron de un auto con una pistola”: hombre sufre brutal golpiza durante portonazo en Conchalí

Durante la noche de este miércoles, un hombre sufrió un violento portonazo en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, donde fue golpeado en la cabeza .

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas, cuando la víctima retornaba a su domicilio en su vehículo tras terminar su jornada laboral.

A pocos metros de llegar, fue abordado por otro automóvil del cual se bajaron al menos cuatro sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon brutalmente en la cabeza.

Luego, se dieron a la fuga con el vehículo del hombre. En tanto, las autoridades realizan las diligencias correspondientes para dar con los delincuentes y hallar el auto.