;

“Se bajaron de un auto con una pistola”: hombre sufre brutal golpiza durante portonazo en Conchalí

A pocos metros de llegar a su hogar, el afectado fue abordado por otro vehículo, del cual se bajaron al menos cuatro sujetos.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

“Se bajaron de un auto con una pistola”: hombre sufre brutal golpiza durante portonazo en Conchalí

“Se bajaron de un auto con una pistola”: hombre sufre brutal golpiza durante portonazo en Conchalí

00:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este miércoles, un hombre sufrió un violento portonazo en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, donde fue golpeado en la cabeza.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas, cuando la víctima retornaba a su domicilio en su vehículo tras terminar su jornada laboral.

Revisa también

ADN

A pocos metros de llegar, fue abordado por otro automóvil del cual se bajaron al menos cuatro sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon brutalmente en la cabeza.

Luego, se dieron a la fuga con el vehículo del hombre. En tanto, las autoridades realizan las diligencias correspondientes para dar con los delincuentes y hallar el auto.

En diálogo con 24 Horas, el afectado entregó detalles del portonazo: “Se bajaron unos tipos de un auto con una pistola y me empezaron a golpear, tuve que entregarle las llaves, después de harto forcejeo que tuvimos dentro de todo”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad