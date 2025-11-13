;

PDI realiza nuevas diligencias en la casa de Eduardo Cruz-Coke a petición de la defensa de Jorge Ugalde

Los funcionarios ingresaron al domicilio en La Reina para realizar levantamientos fotográficos y otras pericias solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde.

Cristóbal Álvarez

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

PDI llegó hasta la vivienda de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años en la comuna de La Reina, para efectuar nuevas diligencias solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde, cuñado de la víctima adulta y tío de los adolescentes, actualmente en prisión preventiva.

El fiscal jefe de flagrancia, Francisco Llanas, confirmó que todas las partes participaron del procedimiento: “Estamos haciendo diligencias a petición de la defensa, está trabajando el equipo policial a cargo de la investigación con el abogado defensor, con la abogada querellante”, señaló.

Además, agregó que “se está haciendo un levantamiento fotográfico en cuanto a algunas dudas que tiene la defensa, por eso vinimos todos los intervinientes al lugar, para cubrir todas las dudas en cuanto a la secuencia de los hechos”.

“Son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación. Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados”, explicaron desde la Brigada de Homicidios Metropolitana, a través de la subcomisaria Konny González.

Al lugar también asistió la abogada de la madre de los mellizos para presenciar las pericias y retirar pertenencias personales de los menores. “Aproveché de sacar un par de cosas de los niños, sus peluches, un par de cosas que tenían ese día y las fotos de toda la casa de los niños”, señaló.

