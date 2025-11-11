;

Tomás Barrios no se detiene: debutó con triunfo en el Challenger de Montevideo a solo dos días de coronarse en Lima

El chillanejo no tuvo complicaciones para despachar rápidamente al boliviano Juan Carlos Prado.

Javier Catalán

Si primero fue Cristian Garín (105°) quien arrancó con un triunfo en el Challenger de Montevideo, ahora fue el turno de Tomás Barrios (111°), que hizo lo propio en la capital uruguaya.

El chillanejo, que viene de sumar su tercer título del año en Lima, venció sin problemas al boliviano Juan Carlos Prado (228°) en sets corridos por 6-4 y 6-1.

Si bien en la primera manga la tercera mejor raqueta de Chile tuvo algunas dudas e incluso el altiplánico logró quebrarle un juego, en la segunda no dejó espacio para las sorpresas y cerró el partido con autoridad, algo clave considerando su planificación.

Esto, porque viene de una semana intensa en Perú, casi sin días de descanso y con un viaje entremedio. Además, para avanzar a las semifinales en el Challenger de Lima, disputó un partido de más de cuatro horas, el más largo en la historia de este tipo de torneos.

Ya en octavos de final, Tomás Barrios espera rival del ganador del duelo entre el argentino Genaro Olivieri (221°) y el uruguayo Franco Roncadelli (366°).

