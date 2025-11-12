;

Israel abre paso fronterizo de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para permitir entrada de ayuda humanitaria

Un organismo del Ministerio de Defensa de Israel señaló que la ayuda estará sujeta a controles de seguridad antes de ingresar.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Anadolu

“El cruce de Zikim fue abierto hoy para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”, dijo en X el organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT, cumpliendo con las instrucciones del Gobierno de Israel.

Según indicaron a la agencia EFE organizaciones humanitarias que operan en el enclave, hasta el momento solo estaban abiertos el cruce de Kerem Shalom y Kissufim.

Un portavoz de COGAT dijo a la agencia AFP que el paso permanecería abierto “permanentemente” como el de Kerem Shalom en el sur de Gaza, por donde ha pasado el grueso de la ayuda desde el inicio de la guerra.

COGAT avisó también que la ayuda humanitaria que ingresa por Zikim, principal punto de acceso al norte de Gaza, estaría sujeta a los controles normales de seguridad antes de ingresar al territorio palestino.

