Preocupación en el São Paulo de Gonzalo Tapia: jugador sufre emergencia cardíaca y piensa en el retiro

El mediocampista brasileño, Oscar, encendió las alarmas este martes en São Paulo, luego de presentar problemas cardíacos y ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Einstein Israelita.

De acuerdo a Globo Esporte, el exjugador del Chelsea presentó una alteración cardiaca este martes por la mañana durante los exámenes médicos de pretemporada en el centro de entrenamiento del “Tricolor Paulista”.

El compañero de Gonzalo Tapia se encontraba en una bicicleta estática cuando se sintió mal y perdió el conocimiento. Rápidamente, fue atendido por el cuerpo médico del club y trasladado a un recinto médico.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y el jugador de 34 años ya se encuentra estable. Por ahora, permanece en observación y le realizaron chequeos para llevar a cabo un diagnóstico formal de su situación.

La posibilidad del retiro

Lo cierto es que la carrera de Oscar podría tener un radical giro. Según Globo Esporte, el volante está evaluando la opción de retirarse del fútbol, pese a que tiene contrato con São Paulo hasta finales de 2027.

“La probabilidad de que esto ocurra es alta”, afirmó el citado medio, quien consignó que el mediocampista lleva varios meses lidiando con un problema cardíaco. En agosto, fue evaluado por una fractura de vértebra que sufrió frente a Corinthians y fue en ese momento cuando le detectaron la anomalía. Pese a ello, fue autorizado para continuar jugando.

“Según el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará más información tan pronto como haya novedades del equipo médico, de acuerdo con Oscar", expresó el San Pablo, en un comunicado emitido en sus redes sociales.