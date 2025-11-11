;

Preocupación en el São Paulo de Gonzalo Tapia: jugador sufre emergencia cardíaca y piensa en el retiro

El volante brasileño, Oscar, fue trasladado de urgencia a un hospital por problemas en su corazón.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El mediocampista brasileño, Oscar, encendió las alarmas este martes en São Paulo, luego de presentar problemas cardíacos y ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Einstein Israelita.

De acuerdo a Globo Esporte, el exjugador del Chelsea presentó una alteración cardiaca este martes por la mañana durante los exámenes médicos de pretemporada en el centro de entrenamiento del “Tricolor Paulista”.

Revisa también:

ADN

El compañero de Gonzalo Tapia se encontraba en una bicicleta estática cuando se sintió mal y perdió el conocimiento. Rápidamente, fue atendido por el cuerpo médico del club y trasladado a un recinto médico.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y el jugador de 34 años ya se encuentra estable. Por ahora, permanece en observación y le realizaron chequeos para llevar a cabo un diagnóstico formal de su situación.

La posibilidad del retiro

Lo cierto es que la carrera de Oscar podría tener un radical giro. Según Globo Esporte, el volante está evaluando la opción de retirarse del fútbol, pese a que tiene contrato con São Paulo hasta finales de 2027.

“La probabilidad de que esto ocurra es alta”, afirmó el citado medio, quien consignó que el mediocampista lleva varios meses lidiando con un problema cardíaco. En agosto, fue evaluado por una fractura de vértebra que sufrió frente a Corinthians y fue en ese momento cuando le detectaron la anomalía. Pese a ello, fue autorizado para continuar jugando.

“Según el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará más información tan pronto como haya novedades del equipo médico, de acuerdo con Oscar", expresó el San Pablo, en un comunicado emitido en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad