EN VIVO: Senado vota acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa
El libelo responsabiliza al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago de haber traspasado información reservada al abogado Luis Hermosilla.
Este lunes, el Senado inició la votación de la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, la que podría extenderse durante toda la jornada.
La instancia se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 141 votos el libelo. Y en esta ocasión, se requerirá el respaldo de 26 senadores, pero existe preocupación por una posible falta de quórum debido al contexto electoral.
La sesión comenzó a las 10:00 horas con la entrega de los detalles para formalizar la acusación constitucional. Luego, se dará paso a los alegatos de la defensa de Antonio Ulloa y las réplicas. Ya desde las 15:00 horas, se dará inicio a la votación.
El libelo responsabiliza al juez de haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, además de vulnerar su deber de imparcialidad e intervenir en nombramientos internos del Poder Judicial.
