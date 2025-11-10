Está como imputado: Fiscalía entrega carpeta investigativa a defensa de Juan Carlos Morstadt por la desaparición de Julia Chuñil

Durante este viernes, la Fiscalía entregó a la defensa de Juan Carlos Morstadt las copias de la carpeta investigativa en la causa por la desaparición de dirigente mapuche Julia Chuñil, ocurrida en la comuna de Máfil, Región de los Ríos.

En concreto, con esta acción, se confirmó además que el empresario volvió a figurar como imputado desde el 13 de septiembre.

La diligencia coincidía con una audiencia solicitada por la abogada Carole Montory, representante de Morstadt, que buscaba conocer su situación procesal y acceder al expediente, hasta ahora bajo reserva del Ministerio Público. Sin embargo, la instancia fue suspendida luego de que la fiscalía hiciera entrega del material solicitado.

Montory valoró la medida, señalando que “nos permite ejercer activamente la defensa, algo que no podíamos hacer siendo considerada testigo. Si bien cualquier persona puede ser considerada imputada, esa calidad no significa que sea culpable, como se ha pretendido respecto a mi representado”.

La defensa anunció que la primera diligencia que solicitarán será la declaración formal de Morstadt ante la Fiscalía y la policía, luego de que durante los meses en que fue considerado testigo no se le citara a declarar.

Montory reiteró la inocencia de su representado y criticó la filtración de una escucha telefónica difundida por la abogada de los hijos de Chuñil, donde supuestamente se aludía a que la mujer había sido quemada, afirmando que esa información fue tergiversada.