Detienen a hombre acusado de matar a su tía en su casa de Ñuñoa: víctima tenía 61 años

Detienen a hombre acusado de matar a su tía en su casa de Ñuñoa

Durante este domingo, un violento homicidio quedó al descubierto al interior de una vivienda en calle Filias, en la comuna de Ñuñoa.

Según los primeros antecedentes policiales, un hombre de 31 años fue detenido acusado de asesinar a su tía, una mujer de 61 años.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el imputado habría estrangulado a la víctima utilizando el cable de un secador de pelo y posteriormente le habría golpeado la cabeza con un tostador.

Tras el ataque, la mujer no resistió y murió en el lugar producto de las lesiones.

El hecho fue alertado por vecinos y confirmado por personal policial que llegó hasta el domicilio, donde se procedió a la detención del sobrino por el delito de homicidio.

La investigación quedó a cargo de las unidades especializadas para esclarecer las circunstancias del crimen.