Retiran toldos azules en nuevos puntos del Barrio Meiggs en gran operativo policial y municipal

Durante este lunes, autoridades encabezaron un nuevo operativo en el sector de San Alfonso y Salvador Sanfuentes, en Santiago Centro, para retirar los toldos azules y despejar calles ocupadas por el comercio ambulante.

El procedimiento forma parte de la segunda fase del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs, coordinado entre la Delegación Presidencial Metropolitana, la Municipalidad de Santiago y Carabineros.

El operativo se concentró en las calles San Alfonso, Salvador Sanfuentes, Bascuñán Guerrero y Conferencia, donde se realiza el retiro de estructuras irregulares instaladas en la vía pública.

Hasta el punto llegó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quienes supervisaron las labores de despeje.

Por el momento, se mantiene cortada la calle San Alfonso hacia el sur, entre Alameda y Salvador Sanfuentes, mientras continúan los trabajos municipales y policiales.

Esta intervención da continuidad a la primera etapa desarrollada el 29 de julio, cuando se despejaron tres cuadras del casco histórico del barrio. En esa ocasión, las autoridades calificaron el proceso como exitoso y comprometieron ampliar el plan hasta cubrir la llamada “gran manzana” de Meiggs antes del primer semestre de 2026.