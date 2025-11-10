Cámara Chilena de la Construcción reacciona a los atentados ocurridos en la zona sur del país

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) expresó su profunda solidaridad con las víctimas y comunidades afectadas por los recientes ataques incendiarios ocurridos en la zona sur del país que ha sufrido una escalada de violencia en las últimas horas.

Según el comunicado del gremio, en menos de 72 horas se registraron cuatro actos violentos que arrasaron terrenos y maquinarias de propiedad privada, generando consecuencias alarmantes para la zona.

Desde la CChC destacaron que el daño va más allá de lo material, subrayando que “estos ataques son especialmente condenables por las graves consecuencias que generan en las comunidades locales: ponen en riesgo la seguridad de las familias, destruyen fuentes de empleo y frenan las posibilidades de desarrollo de los territorios”.

Enfatizaron que no solo afectan a los dueños directos, sino a toda la comunidad, interrumpiendo la actividad productiva y comprometiendo el bienestar en sectores que representan progreso y oportunidades.

El comunicado concluye con un llamado urgente a las autoridades. La Cámara pidió que se adopten todas las medidas necesarias para “investigar, detener y sancionar a los responsables, desarticulando los grupos violentistas que amenazan la convivencia, el trabajo y la paz social en nuestro país”.

Este pronunciamiento pone sobre la mesa una vez más la preocupación por la seguridad en la región y la continuidad de los ataques.