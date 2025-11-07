Chile es ratificado como sede de dos torneos internacionales de hockey césped en 2026 / Federación Chilena de Hockey Césped

El hockey césped de Chile aguarda por el desarrollo del Mundial Junior de la especialidad en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Sin embargo, a menos de un mes de la cita planetaria juvenil, a desarrollarse del 1 al 13 de diciembre en suelo nacional, la Federación Chilena de Hockey Césped tuvo buenas noticias en torno a nuevos torneos para las selecciones de la especialidad.

Por un lado, se ratificó a Chile como sede de una Serie Internacional de encuentros para Diablos y Diablas entre el 16 y 21 de diciembre, pero también en 2026 habrá más desafíos en casa.

“Tenemos el Premundial adulto tanto para Diablas y Diablos a partir del 27 de febrero hasta el 8 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional. Ambas selecciones van a jugar por su clasificación al Mundial a jugarse en Bélgica y Países Bajos en julio del próximo año”, confirmó al respecto Andrés De Witt, presidente de la orgánica.

A lo anterior se suma que en abril de 2026, el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional albergará también los Panamericanos Junior específicos de damas y varones, donde las selecciones juveniles buscarán clasificar a la próxima serie mundial.