;

VIDEO. Alejandra Azcárate regresa a Chile con su monólogo “Lo que se permite, se repite”: “Chile y yo tenemos una relación estable desde 2018”

La comediante colombiana se reencuentra con el público chileno con una propuesta que mezcla humor, reflexión y autocrítica.

Nelson Quiroz

La reconocida actriz y comediante colombiana Alejandra Azcárate regresó a Chile para presentar su monólogo “Lo que se permite, se repite”, una propuesta que combina humor negro, introspección y una profunda mirada sobre las relaciones humanas.

La función única se realizará este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Universidad de Chile.

Chile y yo tenemos una relación muy estable desde 2018”, aseguró Azcárate en conversación con Ciudadano ADN, recordando su paso por el Festival de Viña del Mar, donde conquistó al público. “Siempre me siento muy bien cuando vengo acá, muy acogida, muy valorada y muy respetada frente a mi trabajo”, agregó.

ADN

ADN

La artista explicó que su nuevo espectáculo nace de una reflexión vital. “‘Lo que se permite, se repite’ es un monólogo maravilloso, escrito con dolor, con amor y con humor”, sostuvo.

En escena, aborda temas como la verdad, los límites personales y la manera en que los seres humanos enfrentan el amor, la mentira y la vulnerabilidad. “Nos enseñaron que la verdad duele, pero lo que realmente duele es la mentira. Una verdad puede doler un instante, una mentira toda la vida”, reflexionó.

Revisa también

ADN

Durante la entrevista, Azcárate también recordó su conexión con el público chileno y el desafío que vivió en Viña. “Me costó mucho enganchar con el público al inicio, pero hubo un momento mágico en que todo cambió: aparté el miedo y me entregué completamente”, relató emocionada.

Su espectáculo, asegura, es una mezcla entre comedia y terapia. “Si me ha servido a mí, le tiene que servir a la gente. Mi trabajo ha sido mi tabla de salvación”, afirmó.

Con más de dos décadas de trayectoria, Azcárate celebra volver a un país que la marcó profesional y emocionalmente: “Ha sido un encuentro maravilloso. Chile me abrió una puerta enorme y siempre vuelvo con gratitud”. Las entradas están disponibles en alejandraazcarate.com.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad