La reconocida actriz y comediante colombiana Alejandra Azcárate regresó a Chile para presentar su monólogo “Lo que se permite, se repite”, una propuesta que combina humor negro, introspección y una profunda mirada sobre las relaciones humanas.

La función única se realizará este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Universidad de Chile.

“Chile y yo tenemos una relación muy estable desde 2018”, aseguró Azcárate en conversación con Ciudadano ADN, recordando su paso por el Festival de Viña del Mar, donde conquistó al público. “Siempre me siento muy bien cuando vengo acá, muy acogida, muy valorada y muy respetada frente a mi trabajo”, agregó.

ADN Ampliar

La artista explicó que su nuevo espectáculo nace de una reflexión vital. “‘Lo que se permite, se repite’ es un monólogo maravilloso, escrito con dolor, con amor y con humor”, sostuvo.

En escena, aborda temas como la verdad, los límites personales y la manera en que los seres humanos enfrentan el amor, la mentira y la vulnerabilidad. “Nos enseñaron que la verdad duele, pero lo que realmente duele es la mentira. Una verdad puede doler un instante, una mentira toda la vida”, reflexionó.

Durante la entrevista, Azcárate también recordó su conexión con el público chileno y el desafío que vivió en Viña. “Me costó mucho enganchar con el público al inicio, pero hubo un momento mágico en que todo cambió: aparté el miedo y me entregué completamente”, relató emocionada.

Su espectáculo, asegura, es una mezcla entre comedia y terapia. “Si me ha servido a mí, le tiene que servir a la gente. Mi trabajo ha sido mi tabla de salvación”, afirmó.

Con más de dos décadas de trayectoria, Azcárate celebra volver a un país que la marcó profesional y emocionalmente: “Ha sido un encuentro maravilloso. Chile me abrió una puerta enorme y siempre vuelvo con gratitud”. Las entradas están disponibles en alejandraazcarate.com.