Serie documental Bestiario del Ruido estrena tercera temporada y será proyectada como largometraje
La nueva selección está compuesta por cápsulas de entre 10 y 13 minutos que abordan una gama ecléctica de estilos musicales.
Las 10 historias que integran la tercera temporada de la serie documental Bestiario del Ruido son diversas, desde músicos asentados en el circuito de la autogestión por elección personal a otros que conocieron en algún momento el respaldo de la industria disquera.
Un elemento común es que sus trayectorias reflejan las batallas que muchos artistas locales deben librar por dar a conocer sus creaciones: sin un apoyo asegurado ni siquiera a las figuras icónicas y donde cada presentación y registro es una “una batalla tras otra”.
La serie en formato documental es dirigida por la documentalista y académica Susana Díaz, cuya obra audiovisual e investigativa ha producido un cuerpo de trabajo reconocido por retratar las distintas facetas de la producción musical y de la contracultura chilena.
La nueva selección está compuesta por cápsulas de entre 10 y 13 minutos que abordan una gama ecléctica de estilos musicales. Cada trabajo opera dentro de una estética particular, lo que permite “rescatar ideas, testimonios y momentos de los músicos, así como las posturas políticas sobre su creación” a través de distintos formatos visuales, detalla Díaz, cineasta y docente de la carrera de Cine y Artes Audiovisuales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Obras y fechas
La tercera temporada de la serie comenzó a presentarse esta semana en el Canal ARTV (742 en la señal VTR, 37 a través de GTD y 126 en Claro). Luego del estreno de los episodios de “Cleopatras”, Besos con Lengua y Klota se emitirán los capítulos de Animales Exóticos Desamparados, Alondra Noctvrna y Hammuravi (miércoles 5 de noviembre), Besos con Lengua y UPA+ (jueves 6 de noviembre a las 20.00 horas) y de MC Millaray junto a Faul (viernes 7 de noviembre a las 17.30 horas).
La tercera temporada también será proyectada en formato largometraje este jueves 6 de noviembre a las 18:00 horas en el Auditorio Carmen Bueno - Jorge Müller de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa).
