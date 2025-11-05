;

VIDEO. María José Quiroz confirmó romance con querida figura de la TV en Fiebre de Baile: sorprendió a Diana Bolocco

La animadora aprovechó una conversación con la concursante para sacarle una jugosa revelación.

Soledad Reyes

María José Quiroz confirmó romance con querida figura de la TV en Fiebre de Baile: sorprendió a Diana Bolocco

Estaban en pleno programa cuando Diana Bolocco sacó una jugosa confesión a María José Quiroz en Fiebre de Baile. Una que casi pasó desapercibida.

Es que la comediante participó en los tríos de fuego nada menos que con Gustavo Becerra, compañero de Detrás del Muro que la acompañó en este desafío.

Y tras una buena evaluación del jurado, Bolocco les preguntó por su amistad. “Se nota que ustedes tienen mucho fiato. ¿Ese fiato es solo por El Muro o hay algo más?”, les lanzó.

Entonces, Gustavo respondió que eran “muy buenos amigos”, pero la conductora insistió: “¿Y han sido más que amigos alguna vez?“.

“Por supuesto”, confirmó María José, indicando que habían preferido preservar el vínculo de amistad más que el del romance.

“(Tenemos) Muy buenos recuerdos pero preferimos nuestra amistad y que eso perdurará por siempre”, señaló María José Quiroz, revelando el affaire que no muchos conocían.

