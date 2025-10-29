;

Si no es Miami, que sea Perú: FC Barcelona negocia para jugar un amistoso en el país inca en diciembre

Desde el país vecino desembolsarían una millonaria cifra para traer al club español a Sudamérica.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / David Ramos

Gran polémica causó en España la decisión de La Liga de llevar el partido entre Barcelona y Villarreal a Miami, aunque finalmente el encuentro terminó siendo cancelado.

La principal razón detrás de esta programación fuera de Europa era monetaria, ya que se estimaba que podrían haberse embolsado cerca de 6 millones de euros. Sin embargo, tras la suspensión del negocio, los blaugranas recibieron otra jugosa oferta, esta vez desde Sudamérica.

Según reporta Mundo Deportivo, el conjunto español está negociando con la Federación Peruana de Fútbol para disputar un partido amistoso en el país inca, donde lo más probable es que el rival sea la selección nacional.

Desde el viejo continente aseguran que la oferta proveniente de Perú asciende a entre 7 y 8 millones de euros, cifras de ensueño, sobre todo considerando que el viaje a Estados Unidos ya fue cancelado.

De hecho, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ya se habría reunido con el cuerpo técnico, el gerente deportivo y los capitanes del club para comunicarles su intención de aceptar el viaje a Sudamérica, que se realizaría luego del partido de La Liga ante Villarreal, programado para el 20 de diciembre.

