“Se va yendo todo el mundo”: Jaime Vadell reacciona a muerte del actor nacional Héctor “Tito” Noguera

Durante este martes, el actor nacional Jaime Vadell reaccionó con profundo pesar a la muerte del destacado dramaturgo y académico Héctor “Tito” Noguera, quien falleció a los 88 años producto de un cáncer terminal.

“Es una pérdida enorme para el teatro, porque Héctor era un tipo único, incluso físicamente. Una personalidad muy particular. Yo lo conozco de hace mil años… y se va yendo todo el mundo. Esto me cayó como un baldazo de agua fría. Dolorosísimo”, expresó Vadell en TVN.

El actor recordó la extensa trayectoria del actor y aseguró que “era un referente y un amigo. Trabajamos tantos años juntos, hicimos tanta tontera también. Y siempre era un gusto encontrárselo en la calle, conversar un rato… siempre con sentido del humor, discreto, original. Una pérdida tremenda, de verdad”.

“Hacía dieciocho cosas a la vez. Tenía la escuela, estaba en televisión, en teatro, haciendo clases… un artista total. Un tipo excepcional ”, añadió.

En ese contexto, detalló que “fue un hombre que se dedicó a dar. No le importó lo que le pasara en lo económico, en lo personal, en los dolores. Se dedicó al arte sin alardes, con una discreción, una medida, una elegancia… valores que se están perdiendo en un país que se pone cada vez más chabacano. Ese es su legado. Ojalá lo recojan”.

“Era un artista escrito, sin duda. Hizo películas, produjo… hizo de todo. Porque en este país, si uno no lo hace, nadie lo hace”, cerró.