Muerte de Héctor Noguera: Presidente Gabriel Boric y figuras del mundo del espectáculo se despiden del actor

El reconocido intérprete nacional falleció a la edad de 88 años, dejando un vasto legado en el teatro y en el área dramática de la televisión chilena.

Alejandro Basulto

Una ola de conmoción recorre el mundo cultural tras confirmarse este martes el fallecimiento de Héctor “Tito” Noguera, uno de los intérpretes más influyentes del teatro, la televisión y el cine nacional. Con más de seis décadas de carrera, su partida deja un vacío irreemplazable en las artes escénicas.

El Presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en reaccionar: “Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”.

Foto: Rod Pinto Hoffmann

Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián. En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional”, agregó.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, resaltó: ““Héctor Noguera fue un artista completo, generoso, comprometido, con una trayectoria que marcó y marca para siempre el teatro, el cine, la televisión, a través de la pantalla, muchas personas a lo largo del país tuvieron la oportunidad de conocerlo a través de sus personajes, de quererlo”.

Yo en lo personal tuve también la oportunidad de trabajar con él, y su talento, su calidez humana, su incansable vocación formadora, inspiraron a muchos actores, actrices, a generaciones completas. Tito también encabezaba una familia de artistas que heredan de él su compromiso y su talento. Tito fue un maestro en el escenario, en la vida”, complementó la también actriz.

A su vez, desde Chileactores expresaron: “Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes. Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito. A lo largo de 67 años de trayectoria, fue un creador pionero y una figura esencial en el patrimonio cultural de nuestro país”.

Diversos rostros del espectáculo se sumaron a las condolencias. Pato Torres publicó: “Una leyenda, ¡descansa en paz Tito!”. Fernando Godoy escribió: “Buen viaje, maestro”, mientras Elvira Cristi señaló: “Un honor haber compartido con él abrazos sinceros a su familia. Mi más sentido pésame”. A su vez, personalidades de la política y de la actuación, como Ignacio Achurra y Luciano Cruz-Coke, también se despidieron de Héctor Noguera.

