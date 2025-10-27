Reintegro en boletas de luz: así funcionará la devolución en la boleta por cobros indebidos durante 2026 / FELIPE CONSTANZO

El Gobierno acordó con generadoras y transmisoras devolver a los clientes regulados los montos cobrados de más por error tarifario. La devolución será automática entre enero y junio de 2026, por un promedio cercano a $2.000 al mes por hogar, incluye reajustes e intereses, y suma aprox. US$250 millones.

¿Qué se decidió?

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García , informó al Presidente Gabriel Boric que hay acuerdo con generadoras y una transmisora para restituir íntegramente los cobros en exceso detectados.

Aplicación: desde 1 de enero a 30 de junio de 2026 (periodo de fijación tarifaria siguiente).

Monto por hogar: en torno a $2.000 mensuales (promedio), "exactamente lo cobrado de más".

Con reajuste e interés: la restitución incluye compensación por el tiempo en que las empresas retuvieron esos recursos.

Bolsa total: aprox. US$250 millones entre generadoras y transmisoras.

¿A quiénes beneficia y cómo se verá en la boleta?

Beneficiarios: todos los clientes del sector eléctrico sujetos a tarifa regulada (hogares y comercios pequeños).

sujetos a tarifa regulada (hogares y comercios pequeños). Automático: no hay que postular ni hacer trámites . La devolución vendrá desglosada en la boleta como un crédito/abono mensual durante seis meses ( enero–junio 2026 ).

Combinable: el abono se aplica junto con la tarifa vigente de cada mes.

¿Por qué se devuelve dinero?

Se detectaron errores metodológicos que inflaron tarifas en procesos recientes.

El acuerdo restituye 100% de lo cobrado en exceso, con reajustes e intereses.

¿Habrá más compensaciones?

Sí, podría haber. El Gobierno mantiene la auditoría a la CNE (vía Coordinador Eléctrico).

Si esa revisión determina montos adicionales, se sumarán mecanismos de compensación.

Además, se conformará un grupo plural para mejorar el marco regulatorio eléctrico.

Fechas y montos en simple

Inicio: 1 de enero de 2026

1 de enero de 2026 Término: 30 de junio de 2026

30 de junio de 2026 Promedio por hogar: ~$2.000 mensuales (referencial; puede variar levemente según cliente y distribuidora)

(referencial; puede variar levemente según cliente y distribuidora) Total a devolver (sector): ~US$250 millones

Preguntas frecuentes

¿Necesito inscribirme?: No. La devolución es automática en tu boleta.

¿Qué pasa si no tengo deuda o mi cuenta sale en $0?El abono se aplicará igual como crédito y puede compensar consumos siguientes dentro del periodo.

¿Por qué son seis cuotas y no una sola?: Se hace durante el periodo tarifario enero–junio 2026, para estandarizar el reintegro a nivel nacional y evitar distorsiones en una sola boleta.

¿Y si me cambio de domicilio o empresa distribuidora antes de junio?: El saldo de devolución se traslada a tu nueva boleta (misma cuenta titular) o se liquida según las reglas de tu distribuidora. Conserva tus comprobantes.

¿Podrían subir otras líneas de la boleta y ‘comerse’ la devolución?: El abono se imputa como crédito específico. Eventuales variaciones tarifarias no eliminan tu derecho a recibir el monto íntegro acordado (con reajuste e interés).