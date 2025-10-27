;

FOTOS. Hijo de un exsenador: Filtran exclusivas imágenes de la nueva pareja de Myriam Hernández

Su nombre es Fernando, tiene 55 años y tendría más que feliz a la cantante.

Hace algunas semanas se viene hablando en los paneles faranduleros de que Myriam Hernández tendría un nuevo amor tras su polémica separación de Jorge Saint-Jean.

Y ahora, el programa Primer Plano dio a conocer las imágenes del hombre que tendría más que feliz a la cantante, con quien estaría manteniendo una romántica relación.

Se trata de Fernando Cordero Sepúlveda, empresario de 55 años, ingeniero de profesión e hijo del exgeneral de Carabineros y exsenador, Fernando Cordero Rusque.

“Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación”, indicó Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic.

E incluso entregó más datos en el estelar de CHV donde también es panelista, manifestando que Fernando es además dueño de una compañía de productos para criminalística forense, biometría y seguridad, que comparte con su hermano Francisco.

¡Mira aquí las imágenes!

