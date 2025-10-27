;

VIDEO. Conocida actriz de teleseries vivió grave situación en La Florida: “Llevo esperando a los carabineros como una hora”

La intérprete experimentó un complejo hecho que decidió transparentar en sus redes sociales.

Soledad Reyes

Conocida actriz de teleseries vivió grave situación en La Florida: “Llevo esperando a los carabineros como una hora”

La conocida actriz Li Fridman sufrió una grave situación este fin de semana en La Florida, mientras hacía campaña política en una de las ferias de la comuna.

La intérprete, que se postula como diputada por el distrito 12, contó el hecho en sus redes sociales, donde se desahogó con todo.

“Les quiero contar un hecho muy lamentable que me acaba de suceder. Vine a hacer campaña y volanteo a la feria. Estuve más o menos una hora y media y me robaron el auto“, reveló.

Y agregó que “les voy a dejar aquí los datos de la patente para ver si me pueden ayudar a masificar, a ver si lo encuentro. Esto pasó en La Florida, en la intersección de Paseo Los Arcos Sur con Los Arrieros. Llevo esperando a los carabineros como una hora y no han llegado. Esto es muy lamentable y me doy cuenta de que hay que trabajar profundamente en temas de seguridad".

