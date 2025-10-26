;

Alerta en O’Higgins por aumento de casos de rabia en murciélagos: autoridades llaman a extremar precauciones

Expertos advierten que el actual protocolo de control podría estar afectando a las colonias y piden métodos menos invasivos de muestreo.

Verónica Villalobos

Murciélago - Rabia

Murciélago - Rabia / Mike Powles

Santiago

La Seremi de Salud de la Región de O’Higgins confirmó un aumento en la positividad de rabia en murciélagos durante 2025, con 21 casos detectados de un total de 210 ejemplares analizados, lo que representa una tasa del 10%.

La autoridad sanitaria advirtió sobre la necesidad de manipular con precaución a estos animales, fundamentales para el control de plagas agrícolas.

Los nuevos casos corresponden a dos murciélagos encontrados en San Vicente, uno en Rancagua y otro en Mostazal. La seremi Carolina Torres Pinto reiteró que, aunque los murciélagos son una especie protegida, deben ser entregados a la autoridad sanitaria si presentan conductas erráticas.

“No todos los murciélagos tienen rabia, pero si se observa uno con un comportamiento extraño, debe capturarse cuidadosamente y llevarse a nuestras oficinas para su análisis”, indicó.

En paralelo, el biólogo Juan Luis Allendes, presidente del Programa para la Conservación de Murciélagos en Chile, advirtió que la actual metodología de control que implica sacrificar a los ejemplares testeados y colonias cercanas está afectando gravemente sus poblaciones. “Es urgente cambiar el protocolo, existen métodos de muestreo que no requieren matar a los animales”, señaló.

El Ministerio de Salud recordó que la rabia, aunque erradicada en perros desde 2010, sigue presente en murciélagos insectívoros y puede transmitirse a humanos y mascotas a través de mordeduras o arañazos.

Se recomienda notificar a la autoridad sanitaria ante la presencia de un murciélago dentro del hogar y evitar el contacto directo con el animal.

