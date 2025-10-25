;

Videojuegos, cosplay y cultura geek: Festigame Caja Los Andes 2025 vive una masiva asistencia en su nueva edición

El evento se desarrolla en el Movistar Arena y, este año, se extiende hasta la medianoche.

ADN Radio

Este sábado se está desarrollando el Festigame Caja Los Andes 2025 en el Movistar Arena, el evento de videojuegos más importante del año.

Desde la 10:00 horas miles de fanáticos se han congregado para disfrutar de lo mejor de la cultura geek y la tecnología.

Este año, por primera vez, todo se extenderá hasta la medianoche, en compañía de shows musicales.

Con invitados internacionales, música en vivo, competencia de Cosplay y K-pop, el evento familiar aún tiene sorpresas en el Reino del Aire y en el Reino Subterra.

