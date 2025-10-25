;

Juan Tagle y la decisión de no suspender el Clásico Universitario: “La U no tiene desventaja deportiva”

El mandamás de los ‘cruzados’ defendió la postura del club de no darle una mano a los azules.

Gonzalo Miranda

LUKAS SOLIS SAEZ

Fue el tema de las últimas semanas, pero en la Universidad Católica no hubo compasión. El ‘Clásico Universitario’ de este domingo tiene confrontadas a las universidades, ambas con realidades diametralmente distintas.

Mientras la UC solo pelea el “Chile 2″, el duelo entre las casas de estudio pilla a la Universidad de Chile peleando las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, instancia con que los azules buscaron aplazar el duelo ante su clásico rival.

"La decisión de reprogramar un partido es de la ANFP. Nosotros no tenemos esa facultad. Cuando la ANFP nos consultó si apoyaríamos la solicitud de la U, explicamos cordialmente las razones del no”, dice Juan Tagle, presidente de Cruzados.

En conversación con La Tercera, el mandamás de la UC argumentó su decisión: “desde lo deportivo, interrumpir nuestra continuidad afectaría nuestro rendimiento. Segundo, no había disponibilidad de estadio en otro fin de semana. Tercero, como parte de la comisión que negoció con TNT, sabemos el impacto negativo que tiene la reprogramación de clásicos en su parrilla. Y cuarto, creemos que la U no tiene desventaja deportiva. Jugar seguido suele mejorar el rendimiento. Nosotros queremos llegar jugando”, aseguró.

Respecto a lo que sucederá este domingo en Las Condes, Tagle indicó que “las medidas de seguridad son siempre las mismas. Me imagino que la presencia policial podría aumentar, pero eso depende de Carabineros. Nosotros estamos tranquilos, ha habido muy buena acogida de parte de nuestros hinchas”, dijo.

En el cierre, comentó la posibilidad de que alguna vez los hinchas de Colo Colo o la U puedan ir al Claro Arena: “el tema de la violencia en los estadios sigue presente, lo vivimos el domingo pasado en Viña del Mar, por lo que creemos que es una medida adecuada (no recibirlos). En el futuro podría cambiar”, finalizó.

