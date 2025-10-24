;

VIDEO. Gabriel Suazo concreta su primera asistencia en el fútbol español

El lateral aportó con una impecable jugada en pelota detenida, aunque no pudo evitar una nueva derrota del Sevilla.

Carlos Madariaga

Gabriel Suazo concreta su primera asistencia en el fútbol español

Gabriel Suazo concreta su primera asistencia en el fútbol español / Juan Manuel Serrano Arce

Este viernes, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitó a la Real Sociedad por la décima fecha de La Liga Española, donde sufrieron su segunda derrota en línea.

El partido fue cuesta arriba para los chilenos, ambos titulares en la visita a San Sebastián, considerando que comenzaron perdiendo.

Revisa también:

ADN

Todo luego del penal que Mikel Oyarzábal concretó en favor de los txuri-urdin al minuto 19.

Sin embargo, a la media hora de juego, Gabriel Suazo ejecutó una jugada preparada para la arremetida de Nemanja Gudelj, que anotó el empate parcial para Sevilla.

El ex Colo Colo concretó así su primera asistencia desde que llegó al elenco andaluz.

Aun así, pese al aporte asistidor del lateral chileno, Real Sociedad mantuvo su buen ritmo de juego y nuevamente Mikel Oyarzábal puso en ventaja al cuadro local antes del descanso.

Alexis Sánchez estuvo en cancha hasta el minuto 53 y Gabriel Suazo disputó todo el compromiso, pero no pudieron evitar la caída 2-1, resultado que deja al Sevilla en el noveno puesto de La Liga Española, con 13 puntos.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad