Gabriel Suazo concreta su primera asistencia en el fútbol español / Juan Manuel Serrano Arce

Este viernes, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitó a la Real Sociedad por la décima fecha de La Liga Española, donde sufrieron su segunda derrota en línea.

El partido fue cuesta arriba para los chilenos, ambos titulares en la visita a San Sebastián, considerando que comenzaron perdiendo.

Todo luego del penal que Mikel Oyarzábal concretó en favor de los txuri-urdin al minuto 19.

Sin embargo, a la media hora de juego, Gabriel Suazo ejecutó una jugada preparada para la arremetida de Nemanja Gudelj, que anotó el empate parcial para Sevilla.

El ex Colo Colo concretó así su primera asistencia desde que llegó al elenco andaluz.

¡DEL LABORATORIO DE MATÍAS ALMEYDA!



Suazo jugó el tiro libre atrás para el ingreso de Gudelj, quien remató y, con ayuda de un desvío, marcó el 1-1 ante Real Sociedad. #LaLigaEnDSPORTS | #RealSociedadSevilla pic.twitter.com/qTwxBS85ND — DSPORTS (@DSports) October 24, 2025

Aun así, pese al aporte asistidor del lateral chileno, Real Sociedad mantuvo su buen ritmo de juego y nuevamente Mikel Oyarzábal puso en ventaja al cuadro local antes del descanso.

Alexis Sánchez estuvo en cancha hasta el minuto 53 y Gabriel Suazo disputó todo el compromiso, pero no pudieron evitar la caída 2-1, resultado que deja al Sevilla en el noveno puesto de La Liga Española, con 13 puntos.