Mosa avala la Copa de La Liga Chilena para 2026: “En Chile se juega poco”

El próximo jueves 30 de octubre se estrenará en las diversas salas de cine el documental “Eterno”, el cual se resume la historia de Colo Colo en el año del centenario.

Al respecto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, valoró el resultado final de la pieza audiovisual, la cual ya pudo revisar.

“Estamos contentos con el trabajo realizado por la gente de Fábula. Ha sido un año complicado para los colocolinos, pero su historia refleja que Colo Colo ha tenido momentos de éxitos y también muy tristes. Queremos entregar este documento para que quede en la historia del país, un club que se hizo a través de rebeldía y pasión. Esta película mostró la esencia de lo que es Colo Colo, que es su gente”, expresó en diálogo con ADN Deportes.

En cuanto a la actualidad del club, se mostró tranquilo en torno al presente del plantel. “Al equipo lo veo bien, dolido por cómo se dio la derrota con Coquimbo, pero las penas del fútbol se pasan con fútbol y esperamos el lunes, ante Limache, avanzar en la tabla de posiciones”, comentó, defendiendo el hecho de no utilizar el Monumental.

“Tenemos una serie de eventos musicales en el Monumental y, para prevenir que la cancha no estuviera en buen estado, arrendamos el Nacional para que el equipo desarrolle su juego”, reconoció Aníbal Mosa, que valoró también el acuerdo para el desarrollo de un tercer torneo en Primera División el próximo año: la Copa de la Liga Chilena.

“Somos partidarios de jugar más partidos. En Chile se juega poco. Estas competencias creo que nos vienen bien. En Brasil se juegan 70, 75 partidos; en Argentina, 50; nosotros andamos en 30, 35. Es buena idea que haya otro campeonato para que podamos tener más fútbol”, cerró Aníbal Mosa en ADN Deportes.